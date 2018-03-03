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» » В экстренном режиме: мировой политический олимп «закипел» после речи Путина, сделано совместное заявление

В экстренном режиме: мировой политический олимп «закипел» после речи Путина, сделано совместное заявление


Добавлено: 03 мар 2018 в 07:00, Категория: Политика
В экстренном режиме: мировой политический олимп «закипел» после речи Путина, сделано совместное заявление

Обсуждение заявления российского лидера Владимира Путина о новейшем российском вооружении не сходит со страниц иностранных СМИ.

Ведущие политики мира также горячо обсуждают открывшиеся перспективы в мировом раскладе сил.

Лидеры трех крупнейших держав мира — США, Германии и Франции, после телефонных переговоров, сделали совместное заявление, сообщает РИА.

Накануне Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили речь президента России Владимира Путина. Лидеры трех государств выразили обеспокоенность заявлением своего российского коллеги по ядерному оружию.



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Добавлено: 03 мар 2018 в 07:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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