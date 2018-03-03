В Италии объявлен «день тишины» перед парламентскими выборами

В Италии в преддверии парламентских выборов в субботу объявлен традиционный «день тишины». Запрещено проведение политических митингов, акций и выступлений, а также распространение агитационных материалов.

Заключительный день предвыборной кампании лидеры политических партий и предвыборных объединений, пишет ANSA, посвятили «охоте за сомневающимися» избирателями, число которых, согласно последним опросам общественного мнения, результаты которых были опубликованы в середине февраля, может превысить 4 млн.

Причем, согласно мнению наблюдателей, порядка двух миллионов из них составляют те, кто за прошедшие пять лет разочаровались в политике, проводимой правящей Демократической партией.

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Именно их пытался склонить на свою сторону политический руководитель «Движения пяти звёзд» Луиджи Ди Майо разговоарми о «полезном» голосовании, утверждая в ходе вчерашних телеинтервью, что демократы «вне игры» и реальная борьба за места в парламенте ведётся лишь между его партией и правоцентристами.

Те, в свою очередь, также пытаются заручиться поддержкой сомневающихся, но при этом спорят между собой за право быть первым в коалиции и диктовать ей условия в случае общего успеха на выборах.

По мнению лидера «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони, дополнительные голоса его партии принесёт решение главы Европарламента Антонио Таяни согласиться с предложением стать кандидатом на пост премьера страны. «Он свой в Европе, а это значит, что Таяни защитит интересы Италии в Европе», — сказал экс-премьер, отвечая на один из вопросов журналистов в передаче «Из двери в дверь» первого канала государственного телевидения RAI.

На что, замечает ANSA, федеральный секретарь «Лиги» Маттео Сальвини заявил, что не намерен при всём уважении к Таяни отказываться от попытки поучаствовать в борьбе за кресло главы правительства страны, так как считает, что его партия будет первой в коалиции по количеству полученных голосов избирателей.

Национальный секретарь Демократической партии Маттео Ренци, в ходе заключительного митинга во Флоренции обрушился на политических противников с критикой, назвав «фантомной» политику «Движение пяти звёзд» и сравнив Луиджи Ди Майо с «магом Мерлином», обвинив «Вперёд, Италия» в несостоятельности предлагаемых мер финансово-экономической сфере, а её партнеров по коалиции «Лигу» и «Братьев Италии» в популизме, охарактеризовав их, как «профессионалов страха».

«Выборы 4 марта -это дерби между теми, кто сеет ненависть и теми, кто решает проблемы. — цитирует Ренци Il Fatto Quotidiano, — Мы привели в движение Италию, нет политике, основанной на страхе».

Получить поддержку за счет разочарованных в политике демократов рассчитывает и недавно созданный левый блок «Свободные и Равные», лидер которого Пьетро Грассо объявил, что сразу же после выборов в Италии начнется формирование новой массой левой политической партии.

Одновременно с парламентскими выборами 4 марта в двух областях Италии — Лацио и Ломбардии — пройдут административные выборы, в ходе которых будут избраны главы областных администраций и обновятся составы областных советов. Все избирательные участки откроются в 7 часов утра и закроются в 23 часа.

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