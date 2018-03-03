Ведущие американских СМИ являются посмешищем для всего мира – Трамп

Так в Twitter написал американский лидер Дональд Трамп.

Таким был его ответ на запись своего сына Дональда Трампа — младшего. В сказано, что на президента Соединенных Штатов и его родных сильно давят СМИ. Американский лидер ответил, что ведущие СМИ Соединенных Штатов начали сходить с ума.

Трамп довольно часто пытается противостоять натиску прессы. В декабре прошлого года ему не понравилось извинение корреспондента The Washington Post за обнародование не соответствовавших действительности снимков с его выступления во Флориде. Он предлагал уволить журналиста. Тот разместил у себя в Twitter снимки пустого стадиона, где должен был выступить Трамп, с язвительной подписью. Президент США обвинил его в создании «фейковых» новостей. Фото было сделано за пару часов до начала выступления.

В том же месяце CNN обнародовали неверную информацию о Дональде Трампе — младшем, сделав вывод, что тот мог попытаться получить от WikiLeaks «похищенную» документацию