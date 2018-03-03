Велогонщица Новолодская: на ЧМ борьба в мэдисоне жестче, чем на Кубке мира

АПЕЛДОРН (Нидерланды), 3 мар - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российская велогонщица Мария Новолодская рассказала, что борьба в мэдисоне на чемпионате мира по велоспорту на треке в Апелдорне жестче, чем на этапах Кубка мира, и у нее было три-четыре опасных момента по ходу гонки.

Дебютантка чемпионатов мира Новолодская проехала мэдисон в Апелдорне вместе с трехкратным призером Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольгой Забелинской. В субботу россиянки заняли в этом виде программы пятое место.

"По уровню разница очень ощутимая на чемпионате мира: скорость в мэдисоне всегда высокая, не падает, все время в напряженке. Если сравнивать даже с этапом Кубка мира в Минске, здесь борьба в мэдисоне была жестче - как в плане смен, так и в плане всего в принципе. Никто ничего не боится: будут падать или нет, сталкиваются... Было три-четыре момента, когда было опасно", - сказала Новолодская РИА Новости.

"Уровень здесь, конечно, очень и очень высокий. Предстоит много-много работать, чтобы выступать на таком уровне и показывать хорошие результаты", - добавила она.