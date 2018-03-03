Военная делегация из Узбекистана изучила опыт подготовки военнослужащих ЦВО в Тоцком гарнизоне

Делегация Вооруженных сил Республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым посетила воинские части и соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Тоцком гарнизоне (Оренбургская область).

Офицеры из Узбекистана ознакомились с системой подготовки мотострелковых, танковых, ракетных, артиллерийских, инженерных и других подразделений на полигоне. Командиры воинских частей познакомили гостей с боевыми возможностями новейших образцов штатного вооружения и военной техники, а также условиями размещения и всестороннего обеспечения военнослужащих.