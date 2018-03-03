Во время взрыва во временно оккупированном Донецке пострадал автомобиль с символикой «ДНР». Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

По их данным, происшествие было серьезным, на месте взрыва разлита кровь, автомобили имеют явные повреждения.

При этом сама взорванная машина имела особые номера «ДНР». Дончане отмечают, что это могло быть покушение на «непростого» горожанина.

«Судя по номерам, это не случайный взрыв ГБО», — отметил комментатор.

«Мужик не простой. По-любому покушение», — написал другой пользователь.

«Взрыв был слышан аж на бульваре Пушкина, что говорит о мощности взрыва, но видимые повреждения машин на картинке не соответствуют этому», — также отмечают очевидцы.

По некоторым сведениям, в автомобиле находились 4 человека, и один из них в результате взрыва погиб.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Embedded video for Взрыв в Донецке: на месте происшествия кровь. Предполагают покушение на «непростого дончанина»

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