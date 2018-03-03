Загоревшийся багаж в самолете стал причиной задержки рейса в Хельсинки

Багаж загорелся в самолете авиакомпании Norwegian. Из-за этого второго марта рейс в Оулу задержали.

Об этом сообщила Iltalehti. Один из сотрудников аэропорта увидел сумку, которую охватил огонь, когда закрывал багажные люки. Он быстро вытащил ее и потушил. Рейс задержали на час.

Сотрудники местной полиции сообщили, что в этом не было ничего подозрительного или преднамеренного. Почему багаж загорелся пока остается неизвестным. Специалисты работают над этим. Выясняют находились ли в сумке вещи, которые нельзя перевозить на самолете. За такое предусмотрен штраф.