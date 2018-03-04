Ахеджакова раскритиковала Украину за запрет на въезд для артистов за посещение Крыма

Запрет на въезд в Украину для российских артистов, которые посетили Крым, является «неправильным». Такое мнение высказала российская актриса Лия Ахеджакова в интервью для Крым.Реалии.

Ее спросили, как она относится к мере по запрету въезда в Украину для российских артистов, которые были в Крыму.

«Неправильная. А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из «Небесной сотни» отдали не за это», — ответила Ахеджакова.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада просила не признавать выборы президента России, если они пройдут в Крыму.

Фото: Vladtime