Барбара и Фернанда выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в США

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бразильянки Барбара и Фернанда стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в американском Форт-Лодердейле.

В финале соревнований Барбара и Фернанда обыграли своих соотечественниц Татьяну Лиму и Каролину Хорту со счетом 2-0 (21:16, 21:13).

Бронзовые медали турнира завоевали американки Брук Свит и Саммер Росс, победившие в матче за третье место немок Изабель Шнайдер и Викторию Бинек со счетом 2-0 (21:17, 21:13).

Российский дуэт в составе Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой завершил борьбу на стадии второго раунда плей-офф.