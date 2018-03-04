Борис Гребенщиков в реанимации: что случилось с БГ, узнали СМИ.

Тревожные новости сегодня пришли из Петербурга для поклонников творчества группы «Аквариум». Бессменный лидер группы Борис Гребенщиков попал в реанимационное отделение больницы.

Что случилось с Борисом Гребенщиковым, чем болеет БГ, разбирались СМИ. Некоторые издания написали, что у рок-музыканта серьезные проблемы с сердцем. Однако Газета.ру узнала, что госпитализировали Гребенщикова с диагнозом воспаление легких.

На официальной странице Гребенщикова Вконтакте сообщается, что БГ серьезно простудился. Вся распространяемая информация о его якобы проблемах с сердцем после операции является ложью.