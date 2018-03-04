«Чи підріс?»: в сети высмеяли часто меняющийся рост Путина

Президент России Владимир Путин в который раз оказался выше других, несмотря на свой маленький рост.

В своем Telegram-канале политолог Алексей Голобуцкий пишет: «Действительно странная штука. Рост Ларисы Долиной 169 см. Максимальный рост, который дают Путину, — 172 см (минимальный — где-то в районе 150-ти). Как же он все-таки умудрился на вчерашнем митинге быть почти на голову выше ее».

В данном случае речь идет о предвыборном митинге Путина, состоявшемся на стадионе Лужники. В ВВС заявили: «И вновь на стадионе оказались не только искренние сторонники президента, но и те, кого заставили митинговать под страхом увольнения».

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