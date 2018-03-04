Добавлено: 04 мар 2018 в 17:57 ,

Дом 2 - Дневной - Выпуск 5045 - Lite (03.03.2018) ТНТ смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Дом 2 все серии бесплатно Дневной выпуск Lite 3 марта свежая серия. На поляну приехал Дмитрий Дмитренко с букетом цветов для мамы Ольги и Алёны Рапунцель. Дмитренко попросил Жарикову и Дилову покинуть холл VIP – дома, так как ему нужно серьезно поговорить с Ильей Яббаровым. Диму возмутило то, что, когда они с женой ушли в декрет, Илья на лобном месте назвал его чмошником. Илья Яббаров заранее готовился к приезду мамы Алёны Рапунцель – Татьяны Владимировны. Во время готовки парень поделился с девушкой мыслями о том, что ему не нужно богатство, миллионы, главное – это, чтобы был холодильник забит едой. Илья переживает за то, что его родственники Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко голодают в декрете.





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