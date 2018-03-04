ДОСААФ Ставропольского края организовало экскурсию «1 день в армии»

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы и в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, формирования нравственных ценностей и ориентиров, а также военно-патриотического воспитания всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», региональное отделение ДОСААФ России Ставропольского края организовало на базе одной из воинских частей экскурсию «1 день в армии» посвященную 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии, для юнармейского отряда гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова и активистов «Молодежки ОНФ». Они провели день на территории воинской части , где узнали, как прыгать с парашютом, разбирать и собирать автомат, примеряли Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). На экскурсии молодежь освоила воздушно-десантную подготовку: узнали и попробовали, как правильно надевать парашют, как размещаться и действовать в самолете перед прыжком, как правильно отделяться от воздушного судна и действовать в воздухе. Кроме того, гости с помощью инструкторов воинской части примерили различные модели парашютов и потренировались в управлении, маневрировании и приземлении, точно настоящие десантники.

- Очень понравилось, когда нам показывали на макете вертолета МИ-8, как будущие бойцы учатся прыгать с парашютом. В ходе визита ребята познакомились с устройством таких военных машин, как КамАЗ, бронетранспортер, «Урал». Имеющаяся здесь материально-техническая база позволила юнармейцам наглядно ознакомиться сразу с несколькими направлениями деятельности, которые существуют в действующей армии. Нам приятно было видеть вовлеченность со стороны ребят, их горящие интересом глаза, они не хотели уходить, задавали вопросы инструкторам. Такой формат мы обязательно включим в свой арсенал патриотических мероприятий на будущее, – заявил Председатель регионального отделения ДОСААФ России Ставропольского края Юрий Гришко. Юнармейцы побывали в музее воинской части, где услышали о мужестве, героизме и воинской доблести. А позже юнармейцы познакомились с бытом военнослужащих и попробовали настоящей солдатской каши.