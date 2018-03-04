ЕК подтвердила исполнение обязательств по поставкам российского газа в ЕС

Так третьего марта сказала «Интерфаксу» представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен по итогам телефонных переговоров заместителя главы ЕК Мароша Шефчовича с министрами энергетики России и Украины.

Она подтвердила, что транзит газа не прекратился и все обязательства полностью выполняются. Она отметила, что Еврокомиссия следит за ситуацией.

Ранее сообщалось, что ЕК выразила готовность стать посредником в решении газового спора между Россией и Украиной. Обе страны также подтвердили готовность к взаимодействию с ЕК.

Третьего марта «Газпром» начал в Стокгольмском арбитраже расторжение договоров с «Нафтогазом».

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает это действие политическим, потому что имеющиеся договоренности не расторгаются в одностороннем порядке. Он сказал, что при учете предыдущего опыта, можно с уверенностью сказать, что контракты истекут по сроку действия до принятия решения о их расторжении в суде, а это, по его мнению, только подтверждает его слова.