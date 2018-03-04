Главком ВМФ России принял участие в церемонии закрытия Чемпионата Военно-Морского Флота по хоккею с шайбой и наградил победителей

В главной базе Северного флота в Североморске, под руководством Главкома ВМФ России адмирала Владимира Королёва состоялась церемония закрытия Чемпионата Военно-Морского Флота России по хоккею с шайбой. Главком ВМФ вручил медали, кубки и грамоты за 1 место команде Северного флота, за 2 место – команде Тихоокеанского флота, за 3 место команде Черноморского флота.

Выступая перед участниками церемонии, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Владимир Королёв, отметил, что «Сегодня в истории Военно-Морского Флота по-настоящему знаковое событие, - мы впервые провели чемпионат Военно-Морского Флота по хоккею с шайбой в Североморске – главной базе Северного флота!»

«В Военно-Морском Флоте хоккей с шайбой стал одним из наиболее популярных, зрелищных и любимых видов спорта не только среди военнослужащих флотов, но и среди курсантов и офицеров высших военно-морских учебных заведений, воспитанников Нахимовского военно-морского училища», - сказал Главком ВМФ

По словам адмирала Владимира Королёва, - «Главным командованием ВМФ России уделяется большое внимание развитию хоккея с шайбой в воинских частях и организациях Военно-Морского Флота. Мы делаем всё для сохранения и преумножения славных спортивных традиций, воспитанию настоящих мужчин – защитников Родины. В настоящее время на Тихоокеанском флоте сформировано 9, на Северном флоте – 20 хоккейных команд. Две хоккейных команды на Балтийском и одна на Черноморском флотах. Наряду с этим, организованы секции и сформированы сборные команды по хоккею с шайбой в филиалах Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке и Севастополе. Результатом этой работы стала победа сборной команды Военно-Морского Флота на первом чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации в 2014 году в Санкт-Петербурге. В 2015 году сборная команда ВМФ повторила успех в Чебаркуле, а осенью прошлого года стала обладателем Кубка Вооружённых Сил Российской Федерации».

В своем выступлении, Главнокомандующий ВМФ, также, сообщил, что «Первый открытый чемпионат Военно-Морского Флота по хоккею с шайбой состоялся в 2015 году в Санкт-Петербурге, и был посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда первым чемпионом ВМФ стала сборная команда Тихоокеанского флота, обыграв в финале команду Северного флота. Сегодня за звание чемпиона Военно-Морского Флота по хоккею с шайбой вновь бились два ракетно-ядерных флота. На этот раз сильнее оказалась сборная команда Северного флота».

Как подчеркнул адмирал Владимир Королёв, - «Чемпионат 2018 года совпал с историческими событиями, которые мы будем отмечать в текущем году. Это, прежде всего, 60-летие образование атомного флота России, одного из оставляющих ядерной триады России. И, уверен, что это совпадение знаковое. Как и в подводной сфере, военные моряки впишут в летопись Военно-Морского Флота свои лучшие спортивные достижения».

«Осенью этого года нами спланировано проведение турнира по хоккею с шайбой на Кубок Главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Главное командование Военно-Морского Флота готово рассмотреть все предложения командующих флотами о месте его проведения и составе команд, а также любую другую инициативу проведения хоккейных турниров, посвящённых памятным датам и знаменательным событиям в истории Военно-Морского Флота и нашей Родины, с участей знаменитых спортсменов», - сообщил Главком ВМФ.

Говоря об участии Военно-Морского Флота в развитии отечественных хоккейных традиций, Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв особо отметил, что: «Для России хоккей с шайбой является национальным видом спорта. А тренеры и игроки сборной команды России – гордостью страны. Мы помним наши великие достижения на хоккейной арене. В 2015 году приказами Главнокомандующего ВМФ двум морским буксирам и одному судну тылового обеспечения присвоены имена заслуженных спортсменов, легендарных хоккейных тренеров ЦСКА и сборной СССР. Это «Виктор Тихонов», «Анатолий Тарасов» и «Всеволод Бобров», которые как настоящие труженики льда продолжают сегодня трудиться на море».

В своем выступлении перед участниками и зрителями Чемпионата Адмирал Владимир Королёв отметил огромный личный вклад в развитие хоккея с шайбой среди военнослужащих Военно-Морского Флота командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, который сплотил вокруг себя многочисленный коллектив военнослужащих Тихоокеанского и Северного флотов – любителей игры в хоккей

«Как известно, лёд – это видоизменённая форма воды. А вода – это наша родная стихия. Проведенный нами Чемпионат дает уверенность считать, что Военно-Морской Флот будет только усиливать свои позиции на хоккейной арене Вооруженных Сил. Искренне поздравляю вас с завершением большого спортивного праздника! Как говорил выдающийся тренер Анатолий Владимирович Тарасов «В спорте ни в коем случае нельзя останавливаться. Когда соперники равны, результат может оказаться случайным. Надо быть на голову выше. Только тогда можно подавить, победить, уничтожить любого соперника», - сказал Адмирал Владимир Королёв в своем выступлении на церемонии закрытия Чемпионата ВМФ России по хоккею с шайбой в Североморске.