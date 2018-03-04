«Хохлы уже наступают?»: соцсети испуганы серьезными звуками боя

Жители оккупированного Донецка с наступление вечера сообщают, что со стороны аэропорта и Песок были слышны разрывы снарядов и взрывы.

Так, в комментариях люди пишут:

«Шо бл. хохлы уже наступают? Х. рили токо шо из всего че непопадя в аэропорту, и из АК и из АКМ и из танков, от танка меньше чем сз секунду взрывалось. Ща вроде успокоились, атака успешно отбита???»

«358 китайское… перемирие»

«Донецк На Песках несколько часов уже стреляют.»

«пл.Шахтерская — слышу какие-то нехилые бахи, один за одним»

«русня с паРаша24 приехало…»

«Так ведь перемирие вроде…».

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