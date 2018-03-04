Израиль и США начинают учения по противоракетной обороне

Такую информацию рассказала пресс-служба армии Израиля.

С 4 по 15 марта пройдут учения под названием «Можжевеловая кобра». Военнослужащие заявляют, что маневры плановые и никак не связаны с происходящим вокруг.

Поучаствуют в мероприятии свыше двух тысяч военных из Соединенных штатов, размещенные в Европе, совместно с двумя тысячами военных Израиля.

Во время мероприятий отработают план действий, где американские военные перебрасываются в Израиль и они совместно отрабатывают действия в искусственно созданных ситуациях, где перед государством стоит ракетная угроза. Применят главные ЗРК, находящиеся в Израиле.

По словам представителя американской армии, эти учения способствуют укреплению отношений двух государств.