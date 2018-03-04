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Как правильно выбрать кроссовки на лето?


Добавлено: 04 мар 2018 в 18:24, Категория: Статьи

Удобная и универсальная обувь для мужчин и женщин – это кроссовки. Ведение активного образа жизни требует ношения комфортной одежды и обуви. Стилисты рекомендуют носить с кроссовками самые разные наряды, не обязательно спортивной направленности.

Кроссовки появились в начале XX века во Франции. Многие страны производили обувь для таких видов спорта, как баскетбол и футбол. Специализированную обувь стали выпускать для каждого вида спорта отдельно. Первые экземпляры кроссовок появились в теннисе. Удобство кроссовок оценили не только спортсмены, но и обычные люди. С 50-х годов, в том числе из-за невысокой цены, их стали носить повсеместно. Так кроссовкам была обеспечена мировая слава.

Adidas, Puma, Nike – это самые первые бренды, которые вышли на рынок выпуска кроссовок и покорили своего клиента. В двадцатом веке эти бренды работали на спортсменов. Футболисты и баскетболисты покупали кроссовки этих брендов и достигали новых вершин. До сих пор брендовая мужская обувь по низким ценам ценится покупателями всего мира.

Обувь постоянно меняется. Виной тому, как мода, так и новые технологии. Разработчики кроссовок брендов занимаются снижением веса кроссовок, меняют технологии выпуска, материалы. Конкуренция между ними дает новые витки в создании совершенной обуви. Nike стремится улучшить амортизацию, Reebok и Puma совершенствуют посадку на стопу.

Многообразие новых технологий приводит к появлению большого ассортимента кроссовок разной специализации. Как же выбрать качественные кроссовки на лето, что следует учесть при выборе?

  1. Внешний вид. Выбирайте кроссовки универсальных темных цветов, если хотите сочетать их с различными видами одежды. Если вы берете обувь для прогулок и пробежек, здесь цвет особой роли не играет.
  2. В меру гибкая подошва. Носок должен быть очень гибким, основная часть подметки должна выдерживать сгибание, быть упругой.
  3. Текстиль. Обратите внимание на сетчатые экземпляры. Летом очень важна вентиляция, чтобы ноги меньше потели и перегревались.
  4. Задник. Обувь должна сниматься с ноги с усилием. Это говорит о надежной фиксации голеностопного сустава. С заботой о вашей безопасности.
  5. Стелька с супинатором. Особенно тем людям, у которых есть плоскостопие, важно проверить наличие небольшого валика-супинатора.
  6. Шнуровка. Обратите внимание на материал шнурков, их длину и качество.
  7. Легкость. Посмотрите, насколько легки кроссовки, как сидят на ноге.

 Выбор обуви лучше производить в вечернее время, когда нога немного увеличивается в размере. Обратите снимание, чтобы пальцы не упирались в носок обуви. Необходимо иметь небольшой зазор, чтобы вы могли чувствовать себя более комфортно.

Женские и мужские кроссовки по низким ценам можно подобрать в интернет магазине krossoff.NET. Также здесь можно приобрести и подростковую обувь. Широкий ассортимент на сайте представлен для мужской обуви. Это весна-осень, лето и зима. Качественные экземпляры известных мировых брендов: Adidas, Puma, Nike, Reebok, Ecco, Riccone, Step Wey, Converse, Colambia и другие.

Носите кроссовки по сезонам:

  • Летние – самые легкие с вентиляцией.
  • Демисезонные – для переходных сезонов.
  • Зимние – имеют утепление, высокое голенище. Используются как альтернатива зимней обуви.

При покупке обратите внимание на:

  1. Материал – более качественные модели выполнены из замши и кожи.
  2. Швы – без остатков клея, ниток, прямые и красивые.
  3. Съемная стелька. Это необходимо для того, чтобы кроссовки можно было регулярно стирать.


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Добавлено: 04 мар 2018 в 18:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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