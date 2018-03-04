Как правильно выбрать кроссовки на лето?

Удобная и универсальная обувь для мужчин и женщин – это кроссовки. Ведение активного образа жизни требует ношения комфортной одежды и обуви. Стилисты рекомендуют носить с кроссовками самые разные наряды, не обязательно спортивной направленности.

Кроссовки появились в начале XX века во Франции. Многие страны производили обувь для таких видов спорта, как баскетбол и футбол. Специализированную обувь стали выпускать для каждого вида спорта отдельно. Первые экземпляры кроссовок появились в теннисе. Удобство кроссовок оценили не только спортсмены, но и обычные люди. С 50-х годов, в том числе из-за невысокой цены, их стали носить повсеместно. Так кроссовкам была обеспечена мировая слава.

Adidas, Puma, Nike – это самые первые бренды, которые вышли на рынок выпуска кроссовок и покорили своего клиента. В двадцатом веке эти бренды работали на спортсменов. Футболисты и баскетболисты покупали кроссовки этих брендов и достигали новых вершин. До сих пор брендовая мужская обувь по низким ценам ценится покупателями всего мира.

Обувь постоянно меняется. Виной тому, как мода, так и новые технологии. Разработчики кроссовок брендов занимаются снижением веса кроссовок, меняют технологии выпуска, материалы. Конкуренция между ними дает новые витки в создании совершенной обуви. Nike стремится улучшить амортизацию, Reebok и Puma совершенствуют посадку на стопу.

Многообразие новых технологий приводит к появлению большого ассортимента кроссовок разной специализации. Как же выбрать качественные кроссовки на лето, что следует учесть при выборе?

Внешний вид. Выбирайте кроссовки универсальных темных цветов, если хотите сочетать их с различными видами одежды. Если вы берете обувь для прогулок и пробежек, здесь цвет особой роли не играет. В меру гибкая подошва. Носок должен быть очень гибким, основная часть подметки должна выдерживать сгибание, быть упругой. Текстиль. Обратите внимание на сетчатые экземпляры. Летом очень важна вентиляция, чтобы ноги меньше потели и перегревались. Задник. Обувь должна сниматься с ноги с усилием. Это говорит о надежной фиксации голеностопного сустава. С заботой о вашей безопасности. Стелька с супинатором. Особенно тем людям, у которых есть плоскостопие, важно проверить наличие небольшого валика-супинатора. Шнуровка. Обратите внимание на материал шнурков, их длину и качество. Легкость. Посмотрите, насколько легки кроссовки, как сидят на ноге.

Выбор обуви лучше производить в вечернее время, когда нога немного увеличивается в размере. Обратите снимание, чтобы пальцы не упирались в носок обуви. Необходимо иметь небольшой зазор, чтобы вы могли чувствовать себя более комфортно.

Женские и мужские кроссовки по низким ценам можно подобрать в интернет магазине krossoff.NET. Также здесь можно приобрести и подростковую обувь. Широкий ассортимент на сайте представлен для мужской обуви. Это весна-осень, лето и зима. Качественные экземпляры известных мировых брендов: Adidas, Puma, Nike, Reebok, Ecco, Riccone, Step Wey, Converse, Colambia и другие.

Носите кроссовки по сезонам:

Летние – самые легкие с вентиляцией.

Демисезонные – для переходных сезонов.

Зимние – имеют утепление, высокое голенище. Используются как альтернатива зимней обуви.

При покупке обратите внимание на: