Вчера был выезд на яхту, поехали я, Настя, Дана и Вика. Мы с Настей подрались. И Андрей Черкасов предложил проверить реакцию Леши и Давида - сказать, что я и Дана отправляемся с чёрной меткой в Москву. Леша немного странно отреагировал, он сам не понял чего хочет. Мне вчера было очень обидно, больно и неприятно, что Лёша не смог отстоять свою позицию в коллективе. Он также не смог сделать так, чтобы Настя отошла от нас в сторону, она ходила за мной по пятам, не давала нам с Лешей оставаться наедине. У меня сейчас синяки после всех драк. Я считаю, что Настя социально опасный человек, и думаю, что она просто завидует мне, потому что Лёша не ведётся на неё ни каким образом. И на данный момент я понимаю, что у меня есть эмоции к Леше, мы с ним заселились, и я хочу начать все с чистого листа, забыть обо всем, что было до этого, и чтобы Настя абстрагировалась от наших с ним отношений. Я понимаю, что Лёша ещё не опытный, маленький, но отношения это работа двух людей, и нужно расти и развиваться вместе.
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Новости » Шоу-бизнес » Карина Пронина считает, что Настя Балинская социально опасный человек
Карина Пронина считает, что Настя Балинская социально опасный человек
Добавлено: 04 мар 2018 в 18:07, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 04 мар 2018 в 18:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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