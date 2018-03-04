Кто родился 4 марта

Альфа Конде (80 лет), президент Гвинеи. Учился во Франции, потом преподавал в Университете Сорбонны и в Высшей школе почты, телеграфа и телекоммуникаций. В начале 1990-х годов вернулся в Гвинею, где основал оппозиционную партию — Объединение гвинейского народа. В 2010 году одержал победу на выборах президента страны, в 2015 был переизбран на новый срок.

Юрий Валентинович Лончаков (53 года), российский космонавт. Герой Российской Федерации. Совершил три полета в космос общей продолжительностью более 200 суток. На счету Юрия Лончакова два выхода в открытый космос. Являлся начальником Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Юрий Александрович Сенкевич(1937-2003), рос­сийский путешественник, ученый, автор и ведущий телепередачи «Клуб путешественников». Был участником многих экспедиций: 12-й советской антарктической экспедиции на станцию «Восток», экспедиции к Северному полюсу в 1979 году, первой советской экспедиции на Эверест в 1980-1982 годах и ряда других. С Туром Хейердалом совершил путешествия на папирусных лодках «Ра» и «Ра-2», а также на тростниковой лодке «Тигрис».

В 1973 году Юрий Сенкевич был ведущим телепередачи «Клуб путешественников». Автор 60 работ в области изучения физиологии человека в экстремальных условиях.

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