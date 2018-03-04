«Мёртвые каратели, голодные вороны, Изваринский котёл, трупы на склонах...» Луганская красавица поёт о войне (ФОТО)

Неправда, что современная молодежная культура — это сплошная попса, стёб, подделки и вкусовщина. Во все времена глубокая и многогранная русская жизнь выталкивала на поверхность поразительные художественные таланты. Одна из таких замечательных молодых певиц — Валерия Драгунова, уроженка Луганска, Новороссия. Ее песни, написанные в современном музыкальном стиле «хорроррэп» сочетают в себе патриотизм, неприукрашенный реализм и стремление к свободе. Валерия Драгунова любезно согласилась ответить на вопросы петербургского литератора Константина Ерофеева.

В моём городе слишком много ворон!

В моём городе слишком много похорон!

В моём городе течёт кровь широкой рекой!

В моём городе каратели находят покой!

К.Е. — Что такое «хорроррэп» — стиль, в котором Вы выступаете?

В.Д. — Однажды я шла по улице, ослепительно сияло солнце, в лицо дул теплый южный ветер, раздувал волосы, на носу болтались очки в дорогой оправе с розовыми стеклами. Я смотрела вверх на голубое небо и так увлеклась этим процессом, что не заметила под ногами открытый колодец.

Неожиданно я оказалась на дне этого колодца. Я попыталась придти в себя, подняться. Внезапно я услышала хруст под своими ногами — мои очки. Подняв голову, неожиданно для себя я увидела звезды и очень удивилась этому. Мои призывы о помощи были тщетны. Я сидела на дне этого колодца, вглядываясь в кромешную темноту. Вскоре мои глаза привыкли к темноте и я начала видеть образы.

Я не хочу, чтобы мои песни воспринимались как песни о мясе, расчлененке. Я хочу донести своему слушателю первопричину.

Возьмем фразу «на кухне накрыт хлебом граненый стакан водки». Я кричу эту строчку для того, чтобы слушатель задумался о первопричине. Почему он накрыт хлебом? Потому что больше нет человека. Его нет не из-за несчастного случая или из-за болезни, а потому что кто-то так решил. Закрыв глаза, я могу прочувствовать эту боль. Кто-то может отправиться на войну по призыву сердца, но кто-то может эту тьму прочувствовать, потому что так решили за него. Мир не так красочен, как нам бы хотелось. Я вижу это и хочу донести посредством песни, это меня волнует.

Если мы взглянем на айсберг, то увидим завораживающе-прекрасную верхушку. Но если мы заглянем под воду, то увидим, как он огромен. Так и в жизни. Вижу то, что скрыто от глаз.

Эта история произошла задолго до войны на Донбассе, которая коснулась меня. Каждый человек в той или иной степени сталкивается в своей жизни со злом. Своими песнями я хочу подготовить человека к этому.

Хорроррэп — музыка о темной части жизни, о смерти, разрушениях, страданиях. То, что многие из нас не хотят видеть, но придется.

Мёртвые каратели, голодные вороны,

Изваринский котёл, трупы на склонах,

Миномётный обстрел, сотни мирных двухсотых,

Разрушенный город, беженские квоты,

Запах разложения, белая фура,

набитая трупами, жители хмурые.

— Стиль, в котором Вы выступаете, много говорит о смерти, об ужасах жизни. Почему Вы выбрали именно это музыкальное направление. Потому, что, к сожалению, жители Луганска видят смерть и войну каждый день? Или у Вас более глубокое понимание жизни и смерти?

— Смерть это реальность, с которой мы сталкиваемся. Каждому свойственно для себя рисовать картину смерти. Каждый верит в то, что ему по душе. Так человеку легче жить, так он справляется с мыслью о смерти. Верить в то, что душа бессмертна. Без этой веры не будет смысла в жизни.

Задыхаюсь, в глазах темнеет, вижу небо

Кроваво-красное, как и вся эта планета.

Эту песню не забыть, как и темное лето,

Где все умирают в конце каждого куплета

— Как Вы считаете, Ваша музыка «вгоняет» людей в депрессию или внушает оптимизм, желание бороться?

— Цель — показать слушателям взгляд изнутри, то, что скрыто и о чем не принято говорить вслух. Мне бы хотелось, чтобы люди воспринимались мои тексты целиком, не вырывая конкретные слова и не переиначивая смысл. Цель не вогнать в депрессию, а подготовить человека. Ведь часто мы даже не знаем, кто проживает за соседней дверью в нашей парадной. К сожалению, любой дядя на улице может оказаться Андреем Чикатило. Нужно быть готовым ко всему. У людей должна быть тактика в голове, как бороться со злом.

Укры любят умирать на курортах Донбасса.

Тут холодная земля поглощает заразу.

Пора кормить ворон, они требуют мяса.

Под Луганском собралась живая биомасса.

Возьму себе птицу на память о прошлом,

Она ела ваши трупы, а значит хорошая!

— Ваши песни имеют патриотическое содержание. Вы пишете о Великой Отечественной войне, о преступлениях на Донбассе современных фашистов — бандеровцев, о противодействии т.н. «майдану». Почему Вы встали на эту сторону баррикад?

— Как говорил Михаил Ломоносов, «народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Мне бы хотелось, чтобы люди изучали историю своей Родины. Потому что мы живем на костях. На костях героев, положивших свою жизнь во имя нашего будущего. Поэтому я никак не могла занять иную позицию.

Мои сверстники на Западной Украине, где я когда-то выступала с концертами, опускали глаза, когда речь заходила о бандеровцах, им было стыдно, если их дед был бандеровцем. Это было до 2004 года.

Но потом посредством оранжевой революции президент Ющенко пришел к власти и сделал Бандеру героем. После этого эти люди подняли голову и стали провозглашать своих дедов героями. Еще тогда было вторжение Запада в нашу жизнь, тех, кто привел к власти нациста Ющенко. С тех пор и начала разрастаться эта зараза на территории центральной и западной Украины.

Сразу было понятно, к чему идет Майдан, Это мнение большинства жителей Донбасса. Чувствовалась рука западных «спонсоров» Украины.

Донбассцы — рабочий народ, обычно они про Киев говорили: «Пусть делают, что хотят. Нас не касается». Но если уж подняли голову, то их уже не остановить. Мы уверены, что Донбасс будет стоять до конца.

Тут ни одна псина долго не топтала землю,

И только чтобы умереть, станут на колени.

Чтобы просто так не лить кровь на ветер,

Узнай, как в Краснодоне с немцами поступали дети.

Ствол шахты забит трупами целых семей,

В дьявольской глубине десятки тысяч судеб людей,

Слиплись тела в один большой гниющий кусок мяса,

Оставив шрамы на теле Донбасса.

Моя песня «Мертвые не забыли» посвящена героям-молодогвардейцам. Эта тема меня касается, потому что события происходили на моей родной земле. Здесь воздух пропитан боевым духом, никто не забывает подвиг этих ребят. Так своеобразно, в своем стиле, я решила рассказать о кусочке истории «Молодой гвардии». Песни и сегодня людей захватывают, даже несмотря на то, что людям тяжко, они выживают. Даже с появлением новых героев (героев-ополченцев современной Новороссии — К.Е.), старые не забыты.

— Какие сейчас настроения на Донбассе? Во что верят и на что надеются люди, в том числе молодые?

— Донбасс — это стальной стержень. Я в который раз убеждаюсь в этом. Этот народ не сломить. Стар и млад верят и надеются, что Донбасс будет свободен от фашизма. С тем, что возвеличивается на Западной Украине, жители Донбасса жить точно не смогут.

Люди, к сожалению, во многом разочарованы пассивностью России и хотят самостоятельности. Жители Донбасса сначала безумно верили в Русскую Весну, когда Крым вернулся в Россию. Но потом приуныли.

Нет сейчас границ, молодые или старые, все едины в желании строить свое будущее на своей земле.

— Как деятели культуры откликаются на атаку Донбасса со стороны укрофашистов? Как борются представители молодежной культуры?

— Деятели культуры — такие же люди, как и мы, мы один русский народ, чувствуем боль друг друга. Они поддерживают Донбасс творчеством, словом и духом. Некоторые поддерживают и гуманитарно. Сотни российских артистов приезжали на Донбасс. Даже на войне жизнь продолжается. Работают театры — Русский драматический театр, Украинский драматический театр. Культурная жизнь кипит, также как до войны. Это поднимает боевой дух, люди чувствуют поддержку деятелей культуры. Это очень важно сейчас.

Ждите нас, мы по любому приедем за вами!

И проведём русский парад на Майдане.

За нашими спинами будут лететь вороны,

Под ногами гнить мёртвые батальоны.

Америка не поможет. Не поможет Польша.

Задай себе вопрос: «До чего же вы дожили?»