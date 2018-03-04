Министр энергетики России успокоил Европу

Министр энергетики России Александр Новак в ходе телефонных переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что транзит российского газа в Европу не находится под угрозой, сообщает ТАСС.

«Министр Новак заверил (Шефчовича, — ред.), что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остаётся таким же надёжным, как и в прошлом», — заявил представитель ведомства.

По его словам, до момента расторжения контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» в судебном порядке транзиту газа в ЕС ничто не угрожает.

Как ранее сообщала «Русская Весна», председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

1 марта «Газпром» сообщил о прекращении поставок «Нафтогазу».