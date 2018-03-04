На прицеле будете первыми: в Москве предупредили, что агрессия НАТО в сторону России не останется безнаказанной

Агрессия НАТО по отношению к России получит достойный ответ. Москва не оставит без наказания выпады Альянса в свой адрес.

С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Накануне заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин в интервью телеканалу «Россия 24» огласил информацию, что Вашингтон планирует разместить у российских границ четыреста ракет глобальной системы ПРО.

Бальбек считает, что пора «похоронить дурные мысли» всех стран Альянса и их союзников, что подобное агрессивное поведение в отношении РФ останется безнаказанным, сообщает РИА.

Депутат выступил с инициативой предупредить каждую страну, которая позволит разместить на своей территории американские противоракеты, о том, что они станут первоочередными целями ответной реакции России, в том числе и в случае ядерного нападения.

Бальбек выступил с инициативой о закреплении на законодательном уровне подобного обращения к «странам-оси ПРО».