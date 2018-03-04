Облитая Собчак и ее безудержный гнев

Кандидат на пост президента Ксения Собчак якобы подверглась нападению.

"Только что на меня напал человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком «это за жириновского». Вызвали милицию", - рассказала Собчак в Twitter.

Её штаб уточнил, что инцидент произошёл на выходе из Петровского путевого дворца, где антигосударственники всех мастей тусовались на мероприятии, посвящённом 87-летию Михаила Горбачёва. Дескать, "подбежал молодой человек и, со словами «Это за Жириновского», облил её водой и сильно толкнул, так что Собчак упала".

Первая реакция пользователей соцсетей: "Моча, наверное", "Хочется верить, что обили уриной", "Окропили золотым дождичком", "Или святой водой. Она ж бесноватая", "Когда вы всё успеваете: и в милицию и в твиттер сообщить? Ни минутки покоя?", "Кандидат в президенты не знает, что РФ не милиция, а полиция!", "Какая милиция, звони в Гаагу!", "Ветеринар в ленте есть? Лошадь пала!!!!!", "Ксюха, даёшь больше шоу!!!!", "А может пиар? Заплатила брызгальщику", "Не обливай, да не обливаем будешь", "Ксения Анатольевна! Своих из Дома2, будете подтягивать? Или одна раскидаете?", "Водный цирк с конями! Спешите видеть! Последняя гастроль!". Известный пранкер Лексус (Алексей Столяров) воздержался от стёба, написав кандидату: "Это вам за пацанов(с), на которых вы плюёте из экранов мониторов и телевизоров".

Далее Собчак пожаловалась в Twitter на неспешность правоохранителей и назвала имя обидчика - Алан Дзуцев. Его скрутила личная охрана Горбачёва.

Информационные агентства запестрели заголовками вроде "На Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы" или "В центре Москвы напали на кандидата Ксению Собчак".

Позднее Telegram-канал Mash опубликовал видео "нападения". Видно, что никто Собчак не толкал, не ронял. То есть она публично соврала. Мужчина вежливо сказал "Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского" и плеснул в неё водичкой. Собчак споткнулась каблуком о ковёр и завизжала "Вы ...... что ли, молодой человек, .....!".

"Парень не нападал и не валил Вас на землю. У нас в стране лжесвидетельство является преступлением. В российском законодательстве, лжесвидетельство является частью более общей статьи 307 УК РФ, которая включает в себя заведомо ложные показания. Ксения, вам точно нужна судимость?", - написала одна из пользовательниц Twitter.

Сама Собчак разразилась гневной тирадой: "Этот гопник оказался помощником председателя Московской Государственной Думы Алексея Шапошникова. За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы нужно 40 минут. Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти - опасно, вместе с такой властью - стыдно. Но мы не боимся. Мы обязательно это изменим. Главная и ежедневная задача - добиваться от них выполнения обязанностей, соблюдения приличий и ответственности за все поступки. Полиция должна возбудить дело. Шапошников - извиниться и уволить такого помощника. А мы все - не забыть им это нападение, как и десятки других нападений, как украденные деньги, как сидящих несогласных, как развязанные войны - в день голосования. Насилие начинается с малого - и если мы его не остановим - не заканчивается никогда".

В Мосгордуме опровергли информацию Собчак и её штаба о личности "нападавшего". По словам пресс-секретаря Шапошникова Полины Ореховой, Дзуцев официальным помощником не является.

Последний доставлен в отдел полиции. Собчак написала на него заявление с требованием возбудить дело, поскольку она "ушиблась ногой и головой".

Ранее прямо в эфире телеканала "Россия 1" во время предвыборных дебатов (с использованием нецензурной лексики) Собчак облила водой другого кандидата на пост президента - Владимира Жириновского.

http://zavtra.ru/events/kandidat_sovramshi_ili_vezhlivoe_napadenie_na_kseniyu_sobchak