Облитая Собчак и ее безудержный гнев

Показать меню
Актуально
Школы Петропавловска-Камчатского закрыли из-за непогоды - 09:14 Школы Петропавловска-Камчатского закрыли из-за непогоды ФК "Тосно" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче молодежного первенства России - 09:35 ФК Концерт «Я горжусь тобой солдат» состоялся в 90-й танковой дивизии - 09:46 Концерт «Я горжусь тобой солдат» состоялся в 90-й танковой дивизии «Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» - 10:00 «Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» Мемория. Александр Волошин - 10:00 Мемория. Александр Волошин Путин призвал США расследовать вмешательство в выборы через Генпрокуратуру РФ - 10:01 Путин призвал США расследовать вмешательство в выборы через Генпрокуратуру РФ США продлили на год санкции против России из-за Украины - 10:01 США продлили на год санкции против России из-за Украины СРОЧНО: Полиция штурмует палаточный городок у Рады, есть раненые (+ВИДЕО, ФОТО) - 10:42 СРОЧНО: Полиция штурмует палаточный городок у Рады, есть раненые (+ВИДЕО, ФОТО) Массовый исход под Луганском, прорыв на Светлодарской дуге – ДНР и ЛНР, - 10:49 Массовый исход под Луганском, прорыв на Светлодарской дуге – ДНР и ЛНР, Донбасс, хроника событий Около 40 человек задержаны за беспорядки у киевской Рады - 10:56 Около 40 человек задержаны за беспорядки у киевской Рады Россияне уступили кенийцам на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе - 11:14 Россияне уступили кенийцам на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе Звезды на 10-й ежегодной премии «Пара Года Best 2018» - 11:21 Звезды на 10-й ежегодной премии «Пара Года Best 2018» Андрей Звягинцев получил французский «Оскар» за «Нелюбовь» - 11:35 Андрей Звягинцев получил французский «Оскар» за «Нелюбовь» Пророчество «русского Нострадамуса» по России о «реках крови» и «побеге бесов» - 11:35 Пророчество «русского Нострадамуса» по России о «реках крови» и «побеге бесов» обнародовано в сети Европе не хватает таких лидеров, как Путин, — депутат из Голландии - 11:42 Европе не хватает таких лидеров, как Путин, — депутат из Голландии И все-таки это правда: 78-летний Эммануил Виторган и 55-летняя Ирина Млодик - 11:49 И все-таки это правда: 78-летний Эммануил Виторган и 55-летняя Ирина Млодик стали родителями В Севастополе отмечают День морской авиации - 12:00 В Севастополе отмечают День морской авиации
» » Облитая Собчак и ее безудержный гнев

Облитая Собчак и ее безудержный гнев


Добавлено: 04 мар 2018 в 21:49, Категория: Политика
Облитая Собчак и ее безудержный гнев

Кандидат на пост президента Ксения Собчак якобы подверглась нападению.

"Только что на меня напал человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком «это за жириновского». Вызвали милицию", - рассказала Собчак в Twitter.

Её штаб уточнил, что инцидент произошёл на выходе из Петровского путевого дворца, где антигосударственники всех мастей тусовались на мероприятии, посвящённом 87-летию Михаила Горбачёва. Дескать, "подбежал молодой человек и, со словами «Это за Жириновского», облил её водой и сильно толкнул, так что Собчак упала".

Первая реакция пользователей соцсетей: "Моча, наверное", "Хочется верить, что обили уриной", "Окропили золотым дождичком", "Или святой водой. Она ж бесноватая", "Когда вы всё успеваете: и в милицию и в твиттер сообщить? Ни минутки покоя?", "Кандидат в президенты не знает, что РФ не милиция, а полиция!", "Какая милиция, звони в Гаагу!", "Ветеринар в ленте есть? Лошадь пала!!!!!", "Ксюха, даёшь больше шоу!!!!", "А может пиар? Заплатила брызгальщику", "Не обливай, да не обливаем будешь", "Ксения Анатольевна! Своих из Дома2, будете подтягивать? Или одна раскидаете?", "Водный цирк с конями! Спешите видеть! Последняя гастроль!". Известный пранкер Лексус (Алексей Столяров) воздержался от стёба, написав кандидату: "Это вам за пацанов(с), на которых вы плюёте из экранов мониторов и телевизоров".

Далее Собчак пожаловалась в Twitter на неспешность правоохранителей и назвала имя обидчика - Алан Дзуцев. Его скрутила личная охрана Горбачёва.

Информационные агентства запестрели заголовками вроде "На Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы" или "В центре Москвы напали на кандидата Ксению Собчак".

Позднее Telegram-канал Mash опубликовал видео "нападения". Видно, что никто Собчак не толкал, не ронял. То есть она публично соврала. Мужчина вежливо сказал "Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского" и плеснул в неё водичкой. Собчак споткнулась каблуком о ковёр и завизжала "Вы ...... что ли, молодой человек, .....!".

"Парень не нападал и не валил Вас на землю. У нас в стране лжесвидетельство является преступлением. В российском законодательстве, лжесвидетельство является частью более общей статьи 307 УК РФ, которая включает в себя заведомо ложные показания. Ксения, вам точно нужна судимость?", - написала одна из пользовательниц Twitter.

Сама Собчак разразилась гневной тирадой: "Этот гопник оказался помощником председателя Московской Государственной Думы Алексея Шапошникова. За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы нужно 40 минут. Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти - опасно, вместе с такой властью - стыдно. Но мы не боимся. Мы обязательно это изменим. Главная и ежедневная задача - добиваться от них выполнения обязанностей, соблюдения приличий и ответственности за все поступки. Полиция должна возбудить дело. Шапошников - извиниться и уволить такого помощника. А мы все - не забыть им это нападение, как и десятки других нападений, как украденные деньги, как сидящих несогласных, как развязанные войны - в день голосования. Насилие начинается с малого - и если мы его не остановим - не заканчивается никогда".

В Мосгордуме опровергли информацию Собчак и её штаба о личности "нападавшего". По словам пресс-секретаря Шапошникова Полины Ореховой, Дзуцев официальным помощником не является.

Последний доставлен в отдел полиции. Собчак написала на него заявление с требованием возбудить дело, поскольку она "ушиблась ногой и головой".

Ранее прямо в эфире телеканала "Россия 1" во время предвыборных дебатов (с использованием нецензурной лексики) Собчак облила водой другого кандидата на пост президента - Владимира Жириновского.

http://zavtra.ru/events/kandidat_sovramshi_ili_vezhlivoe_napadenie_na_kseniyu_sobchak



Материалы по теме:

«За Жириновского!». В России напали на Собчак: появилось видео
В Москве совершено нападение на Собчак
Собчак облила Жириновского на дебатах у Соловьева
Ксения Собчак заявила, что Крым украинский, вот такой кандидат в президенты
Добавлено: 04 мар 2018 в 21:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Кириллов: Михалкин заставил Ковалева понервничать и поднапрячься

Кириллов: Михалкин заставил Ковалева понервничать и поднапрячься

Антон Шоки жалеет, что упустил свой шанс

Антон Шоки жалеет, что упустил свой шанс

Южная Корея направит в КНДР спецпосланников по диалогу с США

Южная Корея направит в КНДР спецпосланников по диалогу с США

Мемория. Владимир Векслер

Мемория. Владимир Векслер

Загрузка...



Лента новостей
Документальная лента «Икар» о допинге в российском спорте получила «Оскар» - 05:50 Документальная лента «Икар» о допинге в российском спорте получила «Оскар»ИГИЛ показало бой и крупнейшие потери США в Африке за последние 25 лет (ФОТО, ВИДЕО) - 05:49 ИГИЛ показало бой и крупнейшие потери США в Африке за последние 25 лет (ФОТО, ВИДЕО)Плазменные шары с таинственными существами внутри обнаружены в космическом пространстве - 05:22 Плазменные шары с таинственными существами внутри обнаружены в космическом пространствеУченые ДВФУ сообщили, что в жировой ткани накапливаются пестициды - 05:14 Ученые ДВФУ сообщили, что в жировой ткани накапливаются пестицидыБогдана Николенко рассказала об отношениях с Давидом Анташвили - 05:14 Богдана Николенко рассказала об отношениях с Давидом АнташвилиВ ВКА им. А.Ф. Можайского представители научной общественности обсудили дистанционные методы - 05:00 В ВКА им. А.Ф. Можайского представители научной общественности обсудили дистанционные методы зондирования природной среды«Перемога!» — на митинге за Путина в Москве «кричали Слава Украине» (ВИДЕО) - 04:56 «Перемога!» — на митинге за Путина в Москве «кричали Слава Украине» (ВИДЕО)В 2018 году впервые в Дальневосточном ВОКУ состоится три выпуска молодых офицеров - 03:42 В 2018 году впервые в Дальневосточном ВОКУ состоится три выпуска молодых офицеров«Такого давно не слышал». В Докучаевске и Макеевке началось громкое «абсолютное перемирие» - 03:36 «Такого давно не слышал». В Докучаевске и Макеевке началось громкое «абсолютное перемирие»"Финикс" потерпел 45-е поражение в "регулярке" НБА, уступив "Атланте" - 02:42 СМИ: Российские ученые создадут квантовый компьютер - 02:35 СМИ: Российские ученые создадут квантовый компьютерЛюбимые джинсы и классические лодочки: особенности стиля Меган Маркл - 02:14 Любимые джинсы и классические лодочки: особенности стиля Меган МарклФутболисты "Марселя" в добавленное время ушли от поражения в матче с "Нантом" - 01:35 Футболисты Посольство США в Анкаре закроют из-за угрозы безопасности - 01:00 Посольство США в Анкаре закроют из-за угрозы безопасности
Последние новости
Ситуация с Украиной не помеха: объявлен исторический рекорд «Газпрома» - 09:07 Ситуация с Украиной не помеха: объявлен исторический рекорд «Газпрома» Глава Мосгордумы извинился перед Собчак - 08:42 Глава Мосгордумы извинился перед Собчак IPC завершил перепроверку допинг-проб Паралимпиады-2010, сомнительных анализов нет - 08:42 IPC завершил перепроверку допинг-проб Паралимпиады-2010, сомнительных анализов нет Украина закупила европейский газ в четыре раза дороже российского - 08:42 Украина закупила европейский газ в четыре раза дороже российского Мемория. Владимир Маслаченко - 08:42 Мемория. Владимир Маслаченко Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера - 08:35 Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера Названы лауреаты премии Оскар 2018 - 08:21 Названы лауреаты премии Оскар 2018 Президент "Арсенала" поблагодарил фанатов за помощь в проведении матча с "Ахматом" - 08:21 Президент Во Владивостоке завершилось открытое первенство на призы Тихоокеанского флота по гандболу среди - 08:14 Во Владивостоке завершилось открытое первенство на призы Тихоокеанского флота по гандболу среди юношей Трамп заявил о смерти сталелитейной и алюминиевой промышленности в США - 07:35 Трамп заявил о смерти сталелитейной и алюминиевой промышленности в США Жителей Урала синоптики предупредили о снегопадах - 07:21 Жителей Урала синоптики предупредили о снегопадах Космический корабль потерпел крушение в районе Антарктиды: загадочный объект найден на Google Earth - 07:20 Космический корабль потерпел крушение в районе Антарктиды: загадочный объект найден на Google Earth ОАЭ: ОПЕК ничего не ждет от встречи с производителями сланцевой нефти США - 06:35 ОАЭ: ОПЕК ничего не ждет от встречи с производителями сланцевой нефти США
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"