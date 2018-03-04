Опасная ностальгия: США всколыхнули слова Путина о развале СССР

Экс-посол США в России Майкл Макфол резко отреагировал на заявленное желание президента РФ Владимира Путина предотвратить распад СССР.

Как сообщает Лента ру, на своей странице в Twitter, он напомнил российскому лидеру о трудностях того времени, которые испытывал лично во время пребывания в Советском Союзе.

«Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл», - возмутился Макфол, заодно припомнив огромные очереди за «жесткой туалетной бумагой» и «тощими курами».

Стоит отметить, что Владимир Путин, уже на протяжении нескольких лет, считает развал СССР - крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века, о чем он искренне сожалеет. И если у него была бы такая возможность, то предотвратил бы этот процесс.

Напомним, Майкл Макфол занимал пост посла США в России, в период с января 2012 года по февраль 2014 года, но стажировался и работал в России и в эпоху советского времени.

Кроме того, по информации СМИ 2016 года, дипломат, уже как два года числился в закрытом санкционном списке России. Ему зеркально был запрещен въезд на территорию РФ за целенаправленное ухудшение двусторонних отношений между странами.