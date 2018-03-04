Оскар-2018. Прогнозы участников конкурса | Шарий.net

В эту тему выносим прогнозы участников конкурса по Оскару-2018. Никнеймы пользователей приведены в алфавитном порядке.

Андрей Бодашевский

Лучший фильм: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»Лучший режиссер: Гильермо дель Торо («Форма воды»)Лучший актер: Гэри Олдмен («Тёмные времена»)Лучшая актриса: Салли Хокинс («Форма воды»)Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни («Тоня против всех»)Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил («Прочь»)

Вадим Кухленко

Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, МиссуриЛучший режиссер: Кристофер Нолан («Дюнкерк»)Лучший актер: Гэри Олдмен («Тёмные времена»)Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд за роль Милдред Хейз в «Трех билбордах на границе…»Лучший актер второго плана: Вуди Харрельсон за роль Билли Уиллоуби в «Трех билбордах на границе…»Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер за роль Зельды Фуллер в «Форме воды»Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Дима Мельничук

Лучший фильм: Прочь.Лучший режиссер: Гильермо дель Торо.Лучший актер: Гэри Олдмен.Лучшая актриса: Сирша Ронан.Лучший актер второго плана: Вуди Харрельсон.Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер.Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Евгений Лаппо

Лучший фильм: Форма водыЛучший режиссёр:Кристофер НоланЛучший актёр:Гари Олдман за «Тёмные времена»Лучшая актриса:Фрэнсис МакДорманд за «Три билборда»Лучший актёр второго плана:Усилием Дефо за «Проект» Флорида «»Лучшая актриса второго плана :Элисон Джонни за «Тоня против всех»Лучший оригинальный сценарий:Майкл МакДона за «Три билборда»

Евгений

Лучший фильм: Три биллборда на границе Эббинга, МиссуриЛучший режиссер: Гильермо дель ТороЛучший актер: Гари ОлдманЛучшая актриса: Френсис МакдормандЛучший актер второго плана: Сэм РокуэллЛучшая актриса второго плана: Октавия СпенсерЛучший оригинальный сценарий: Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Екатерина

Фильм: Три биллборда на границе Эббинга, МиссуриРежиссер: Гильермо дель ТороАктер: Гари ОлдманАктриса: Френсис МакдормандАктер второго плана: Сэм РокуеллАктриса второго плана: Эллисон ДженниСценарий: Прочь Джордан Пилл

Игорь Георгиевский

Лучший фильм: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»Лучший режиссер: Гильермо дель ТороЛучший актер: Гари ОлдменЛучшая актриса: Френсис МакдормандЛучший актер второго плана: Уильям ДефоЛучшая актриса второго плана: Элиссон ДженниЛучший оригинальный сценарий: «Прочь»

Катерина

Лучший фильм:» Форма водыЛучший режиссер:Гильермо дель Торо («Форма воды»)Лучший актер:Дэниэл Дэй-ЛьюисЛучшая актриса:Мэрил СтрипЛучший актер второго плана:Вуди ХаррельсонЛучшая актриса второго плана:Дом и МеткалфЛучший оригинальный сценарий «прочь»

Мілтих Вікторія

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Сергей

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Сергей Бодашевский

Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури.Лучшая режиссёрская работа: Гильермо дель Торо.Лучший актёр: Гэри Олдмен.Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд.Лучший актёр второго плана: Вуди Харрельсон.Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер.Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга,Миссури».

Alexander Voronkov

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Anton Stalnuhhin

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Ihor Novytskyi

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MidnightMax

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Viacheslav Pobaranchuk

Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури.Лучшая режиссёрская работа: Кристофер Нолан.Лучший актёр: Гэри Олдмен.Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд.Лучший актёр второго плана: Сэм РокуэллЛучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер.Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».