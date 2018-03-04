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» » Оскар-2018. Прогнозы участников конкурса | Шарий.net

Оскар-2018. Прогнозы участников конкурса | Шарий.net


Добавлено: 04 мар 2018 в 00:00, Категория: Новости на сегодня
Оскар-2018. Прогнозы участников конкурса | Шарий.net

В эту тему выносим прогнозы участников конкурса по Оскару-2018. Никнеймы пользователей приведены в алфавитном порядке.

Андрей Бодашевский


Лучший фильм: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо («Форма воды»)
Лучший актер: Гэри Олдмен («Тёмные времена»)
Лучшая актриса: Салли Хокинс («Форма воды»)
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил («Прочь»)

Вадим Кухленко 


Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Дюнкерк»)
Лучший актер: Гэри Олдмен («Тёмные времена»)
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд за роль Милдред Хейз в «Трех билбордах на границе…»
Лучший актер второго плана: Вуди Харрельсон за роль Билли Уиллоуби в «Трех билбордах на границе…»
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер за роль Зельды Фуллер в «Форме воды»
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Дима Мельничук


Лучший фильм: Прочь.
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо.
Лучший актер: Гэри Олдмен.
Лучшая актриса: Сирша Ронан.
Лучший актер второго плана: Вуди Харрельсон.
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер.
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Евгений Лаппо


Лучший фильм: Форма воды
Лучший режиссёр:Кристофер Нолан
Лучший актёр:Гари Олдман за «Тёмные времена»
Лучшая актриса:Фрэнсис МакДорманд за «Три билборда»
Лучший актёр второго плана:Усилием Дефо за «Проект» Флорида «»
Лучшая актриса второго плана :Элисон Джонни за «Тоня против всех»
Лучший оригинальный сценарий:Майкл МакДона за «Три билборда»

Евгений


Лучший фильм: Три биллборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо
Лучший актер: Гари Олдман
Лучшая актриса: Френсис Макдорманд
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер
Лучший оригинальный сценарий: Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Екатерина


Фильм: Три биллборда на границе Эббинга, Миссури
Режиссер: Гильермо дель Торо
Актер: Гари Олдман
Актриса: Френсис Макдорманд
Актер второго плана: Сэм Рокуелл
Актриса второго плана: Эллисон Дженни
Сценарий: Прочь Джордан Пилл

Игорь Георгиевский


Лучший фильм: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо
Лучший актер: Гари Олдмен
Лучшая актриса: Френсис Макдорманд
Лучший актер второго плана: Уильям Дефо
Лучшая актриса второго плана: Элиссон Дженни
Лучший оригинальный сценарий: «Прочь»

Катерина


Лучший фильм:» Форма воды
Лучший режиссер:Гильермо дель Торо («Форма воды»)
Лучший актер:Дэниэл Дэй-Льюис
Лучшая актриса:Мэрил Стрип
Лучший актер второго плана:Вуди Харрельсон
Лучшая актриса второго плана:Дом и Меткалф
Лучший оригинальный сценарий «прочь»

Мілтих Вікторія


Лучший фильм: форма воды
Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо
Лучший актер: Гэри Олдман
Лучшая актриса: Сирша Ронан
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни
Лучший оригинальный сценарий: Грета Гервиг – «Леди Берд»

Сергей


Лучший фильм: Форма воды
Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо
Лучший актер: Гэри Олдмэн
Лучшая актриса: Марго Роби
Лучший актер второго плана: Вуди Харрельсон
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер
Лучший оригинальный сценарий: Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Сергей Бодашевский


Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури.
Лучшая режиссёрская работа: Гильермо дель Торо.
Лучший актёр: Гэри Олдмен.
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд.
Лучший актёр второго плана: Вуди Харрельсон.
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер.
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга,
Миссури».

Alexander Voronkov


Лучший фильм: Три билборда
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо
Лучший актер: Гэри Олдман
Лучшая актриса: Фрэнсис МакДорманд
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Anton Stalnuhhin


Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо
Лучший актер: Дэниэл Дэй-Льюис
Лучшая актриса: Марго Робби
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Лори Меткаф
Лучший оригинальный сценарий: Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Demid Zabrodsky


Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший режиссер: Форма воды
Лучший актер: Дэниел Дэй-Льюис
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Лори Меткалф
Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил

Ihor Novytskyi


Тёмные времена
Кристофер Нолан
Гэри Олдмен
Салли Хокинс
Кристофер Пламмер
Лесли Мэнвилл
Мартин Макдонах

Ihor Simonishyn


Лучший фильм: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо
Лучший актер: Гэри Олдмен
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни
Лучший оригинальный сценарий: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Konstantin Tuchinsky


Лучший фильм: « Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер: Кристофер Нолан
Лучший актер: Гэри Олдмен
Лучшая актриса: Френсис МакДорманд
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Лори Меткалф
Лучший оригинальный сценарий: « Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Kseniya Lanovenko


Лучший фильм: Дюнкерк
Лучшая режиссёрская работа: Дюнкерк
Лучший актёр: Дензел Вашингтон
Лучшая актриса: Марго Робби
Лучший актёр второго плана: Сэм Рокуэл
Лучшая актриса второго плана: Окипвия Спенсер
Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил — «Прочь»

Marina Ganopol’skaya


Лучший фильм:Зови меня своим именем
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо с «Формой воды»
Лучший актер:Тимоти Шаламе
Лучшая актриса: Сирша Ронан
Лучший актер второго плана:Вуди Харрельсон
Лучшая актриса второго плана:Эллисон Дженни
Лучший оригинальный сценарий:Джордан Пил – «Прочь»

MaxLiken YT 


Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Дюнкерк»)
Лучший актер: Гэри Олдмен («Тёмные времена»)
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд за роль Милдред Хейз в «Трех билбордах на границе…»
Лучший актер второго плана: Вуди Харрельсон за роль Билли Уиллоуби в «Трех билбордах на границе…»
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер за роль Зельды Фуллер в «Форме воды»
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

MidnightMax 


Лучший фильм:«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер:Пол Томас Андерсон
Лучший актер:Гэри Олдмен
Лучшая актриса:Фрэнсис Макдорманд
Лучший актер второго плана:Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана:Мэри Джейн Бладж
Лучший оригинальный сценарий:Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Viacheslav Pobaranchuk 


Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури.
Лучшая режиссёрская работа: Кристофер Нолан.
Лучший актёр: Гэри Олдмен.
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд.
Лучший актёр второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер.
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».


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Добавлено: 04 мар 2018 в 00:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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