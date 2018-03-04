Оскар-2018. Прогнозы участников конкурса | Шарий.net

В эту тему выносим прогнозы участников конкурса по Оскару-2018. Никнеймы пользователей приведены в алфавитном порядке.
Андрей Бодашевский
Лучший фильм: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо («Форма воды»)
Лучший актер: Гэри Олдмен («Тёмные времена»)
Лучшая актриса: Салли Хокинс («Форма воды»)
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил («Прочь»)
Вадим Кухленко
Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Дюнкерк»)
Лучший актер: Гэри Олдмен («Тёмные времена»)
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд за роль Милдред Хейз в «Трех билбордах на границе…»
Лучший актер второго плана: Вуди Харрельсон за роль Билли Уиллоуби в «Трех билбордах на границе…»
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер за роль Зельды Фуллер в «Форме воды»
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Дима Мельничук
Лучший фильм: Прочь.
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо.
Лучший актер: Гэри Олдмен.
Лучшая актриса: Сирша Ронан.
Лучший актер второго плана: Вуди Харрельсон.
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер.
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Евгений Лаппо
Лучший фильм: Форма воды
Лучший режиссёр:Кристофер Нолан
Лучший актёр:Гари Олдман за «Тёмные времена»
Лучшая актриса:Фрэнсис МакДорманд за «Три билборда»
Лучший актёр второго плана:Усилием Дефо за «Проект» Флорида «»
Лучшая актриса второго плана :Элисон Джонни за «Тоня против всех»
Лучший оригинальный сценарий:Майкл МакДона за «Три билборда»
Евгений
Лучший фильм: Три биллборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо
Лучший актер: Гари Олдман
Лучшая актриса: Френсис Макдорманд
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер
Лучший оригинальный сценарий: Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Екатерина
Фильм: Три биллборда на границе Эббинга, Миссури
Режиссер: Гильермо дель Торо
Актер: Гари Олдман
Актриса: Френсис Макдорманд
Актер второго плана: Сэм Рокуелл
Актриса второго плана: Эллисон Дженни
Сценарий: Прочь Джордан Пилл
Игорь Георгиевский
Лучший фильм: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо
Лучший актер: Гари Олдмен
Лучшая актриса: Френсис Макдорманд
Лучший актер второго плана: Уильям Дефо
Лучшая актриса второго плана: Элиссон Дженни
Лучший оригинальный сценарий: «Прочь»
Катерина
Лучший фильм:» Форма воды
Лучший режиссер:Гильермо дель Торо («Форма воды»)
Лучший актер:Дэниэл Дэй-Льюис
Лучшая актриса:Мэрил Стрип
Лучший актер второго плана:Вуди Харрельсон
Лучшая актриса второго плана:Дом и Меткалф
Лучший оригинальный сценарий «прочь»
Мілтих Вікторія
Лучший фильм: форма воды
Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо
Лучший актер: Гэри Олдман
Лучшая актриса: Сирша Ронан
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни
Лучший оригинальный сценарий: Грета Гервиг – «Леди Берд»
Сергей
Лучший фильм: Форма воды
Лучший режиссер: Гильермо Дель Торо
Лучший актер: Гэри Олдмэн
Лучшая актриса: Марго Роби
Лучший актер второго плана: Вуди Харрельсон
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер
Лучший оригинальный сценарий: Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Сергей Бодашевский
Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури.
Лучшая режиссёрская работа: Гильермо дель Торо.
Лучший актёр: Гэри Олдмен.
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд.
Лучший актёр второго плана: Вуди Харрельсон.
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер.
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга,
Миссури».
Alexander Voronkov
Лучший фильм: Три билборда
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо
Лучший актер: Гэри Олдман
Лучшая актриса: Фрэнсис МакДорманд
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Anton Stalnuhhin
Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо
Лучший актер: Дэниэл Дэй-Льюис
Лучшая актриса: Марго Робби
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Лори Меткаф
Лучший оригинальный сценарий: Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Demid Zabrodsky
Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший режиссер: Форма воды
Лучший актер: Дэниел Дэй-Льюис
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Лори Меткалф
Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил
Ihor Novytskyi
Тёмные времена
Кристофер Нолан
Гэри Олдмен
Салли Хокинс
Кристофер Пламмер
Лесли Мэнвилл
Мартин Макдонах
Ihor Simonishyn
Лучший фильм: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо
Лучший актер: Гэри Олдмен
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни
Лучший оригинальный сценарий: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Konstantin Tuchinsky
Лучший фильм: « Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер: Кристофер Нолан
Лучший актер: Гэри Олдмен
Лучшая актриса: Френсис МакДорманд
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Лори Меткалф
Лучший оригинальный сценарий: « Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Kseniya Lanovenko
Лучший фильм: Дюнкерк
Лучшая режиссёрская работа: Дюнкерк
Лучший актёр: Дензел Вашингтон
Лучшая актриса: Марго Робби
Лучший актёр второго плана: Сэм Рокуэл
Лучшая актриса второго плана: Окипвия Спенсер
Лучший оригинальный сценарий: Джордан Пил — «Прочь»
Marina Ganopol’skaya
Лучший фильм:Зови меня своим именем
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо с «Формой воды»
Лучший актер:Тимоти Шаламе
Лучшая актриса: Сирша Ронан
Лучший актер второго плана:Вуди Харрельсон
Лучшая актриса второго плана:Эллисон Дженни
Лучший оригинальный сценарий:Джордан Пил – «Прочь»
MaxLiken YT
Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Дюнкерк»)
Лучший актер: Гэри Олдмен («Тёмные времена»)
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд за роль Милдред Хейз в «Трех билбордах на границе…»
Лучший актер второго плана: Вуди Харрельсон за роль Билли Уиллоуби в «Трех билбордах на границе…»
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер за роль Зельды Фуллер в «Форме воды»
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
MidnightMax
Лучший фильм:«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер:Пол Томас Андерсон
Лучший актер:Гэри Олдмен
Лучшая актриса:Фрэнсис Макдорманд
Лучший актер второго плана:Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана:Мэри Джейн Бладж
Лучший оригинальный сценарий:Мартин Макдонах – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Viacheslav Pobaranchuk
Лучший фильм: Три билборда на границе Эббинга, Миссури.
Лучшая режиссёрская работа: Кристофер Нолан.
Лучший актёр: Гэри Олдмен.
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд.
Лучший актёр второго плана: Сэм Рокуэлл
Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер.
Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».