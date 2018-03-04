Песни - 4 выпуск (03.03.2018) ТНТ смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Песни все серии бесплатно Песни 4 серия последний выпуск 3 марта. Кастинг в полном разгаре и новые вокалисты готовы выйти на сцену. Бургеры рэпера Тимати готовятся по специальной технологии, с применением соусов, созданных по авторским рецептам. Вместе с вкуснейшим бургером в закусочных Black Star Super каждому клиенту предлагаются черные перчатки, чтобы не запачкаться во время еды. Два самых мощных музыкальных лейбла России — Black Star и MALFA, два самых авторитетных продюсера — Максим Фадеев и ТИМАТИ, объединят силы и ресурсы, чтобы изменить существующие реалии шоу-бизнеса. Самое масштабное прослушивание в истории ТНТ. Реалити в башне Меркурий в Москва-Сити. Победитель получит 5 миллионов рублей и контракт с музыкальным лейблом.
загрузка...
ТЭГИ:
загрузка...
ТЭГИ: