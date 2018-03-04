Порошенко заявил о стабилизации ситуации с поставками газа

Поставки газа на Украину стабилизировались, заявил президент страны Петр Порошенко в Twitter.

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«Сегодня у нас стабильная ситуация с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит состоянию на сейчас полностью покрыт», — написал он.

Часи газового шантажу РФ вже в минулому. Сьогодні ми маємо стабільну ситуацію з газопостачанням:маємо достатньо газу в сховищах, газ власного видобутку та імпорт

Маємо різке збільшення постачання газу з ЄС, з Польщі, Словаччини, Угорщини.Дефіцит станом на зараз повністю покритий pic.twitter.com/vnb8CoVkhT

— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2018 г.

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«Нафтогаз» попросил украинцев потерпеть, чтобы насолить «Газпрому»

Ранее Порошенко сообщил, что Украина закрыла дефицит газа за счёт поставок из ЕС. Он также заявил, что российская газовая компания «Газпром» должна компенсировать официальному Киеву убытки за «газовый кризис».

«Нафтогаз Украины» на своей официальной странице в социальной сети Facebook в пятницу попросил украинцев потерпеть, экономя газ ради того, чтобы насолить «Газпрому». Украинская компания посоветовала жителям домов с котлами снизить среднюю температуру в помещении на один-два градуса с тем, чтобы снизить потребление газа на 8-9%. Потерпеть украинцам предложили не более пяти дней — до потепления.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения всех контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит топлива. По его словам, суд, следуя двойным стандартам, принял ассиметричное решение в споре украинской и российской газовых компаний.

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