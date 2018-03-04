Самолет с лопнувшим шасси приземлился в аэропорту Москвы

Такую информацию сообщила пресс-служба следственного управления на транспорте СК РФ.

Узкофюзеляжный турбовентиляторный пассажирский самолет Boeing 737 летел из Барселоны в российскую столицу. Он приземлился в «Домодедово». Его шасси было повреждено. Специалисты работают на месте.

В пассажирском самолете находились 140 человек. Никто не пострадал.

Неисправность с шасси обнаружили только после приземления воздушного судна.

Boeing 737 является самым массовым пассажирским воздушным судном за всю историю пассажирского авиастроения. Он очень широко эксплуатируется.