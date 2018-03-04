Секретная служба США сообщила, куда стрелял мужчина возле Белого дома

Об этом сообщает Секретная служба Соединенных Штатов, которая несет ответственность за охрану первых лиц страны.

Мужчина несколько раз выстрелил возле Белого дома. Сотрудники службы полагают, что ни один из выстрелов не был направлен в сторону здания. Стрелявший попал себе в голову. Он скончался.

Сотрудники администрации президента Соединенных Штатов сразу после громких выстрелов снаружи последовали в укрытие. Они связались с Секретной службой. О случившемся оповестили и американского лидера Дональда Трампа. Его не было в Вашингтоне. По данным СМИ, он находился во Флориде.