Добавлено: 04 мар 2018 в 17:57 ,

Світами за скарбами - 1 выпуск (03.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Світами за скарбами все серии бесплатно Світами за скарбами 1 серия последний выпуск 3 марта. Фэшн-звезда города Кропивницкий Александр Працков и конкурент самого Олега Винника – Алексей Козачинский начнут поиск большого сокровища с маленькой задачи. Им предстоит заработать первый гонорар своим голосом! Сколько денег смогут собрать звезды-попрошайки. Масштабное приключенческое тревел-шоу, в котором участники будут бороться за крупный денежный приз, путешествуя при этом по разным странам. К участию приглашаются восемь пар – охотники за сокровищами, которых связывают семейные или дружеские отношения. Им предстоит пройти множество испытаний по всему миру, а в финале одна пара-победитель получит главный приз – 500 000 гривен. Ведущей шоу стала невероятная Роза Аль-Намри.





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