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» » "Торг, депрессия, принятие": Соловьев рассказал о реакции Запада на речь Путина

"Торг, депрессия, принятие": Соловьев рассказал о реакции Запада на речь Путина


Добавлено: 04 мар 2018 в 15:07, Категория: Политика
"Торг, депрессия, принятие": Соловьев рассказал о реакции Запада на речь Путина

Российский журналист Владимир Соловьев предвидит реакцию Запада на речь Путина – обращение президента РФ Федеральному собранию.

Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» считает, что сначала на Западе почувствуют «отрицание» и «гнев». Затем последуют «торг, депрессия и принятие» действительности.

В заключение журналист понадеялся, что если мир и болен, то не смертельно.

Реакцию Запада на речь Путина описать довольно просто «отрицание; гнев» дальше пойдут «торг; депрессия; принятие» …хотя надеюсь , что мир хоть и болен, но не смертельно.

— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 4 марта 2018 г.



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Добавлено: 04 мар 2018 в 15:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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