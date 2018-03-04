"Торг, депрессия, принятие": Соловьев рассказал о реакции Запада на речь Путина

Российский журналист Владимир Соловьев предвидит реакцию Запада на речь Путина – обращение президента РФ Федеральному собранию.

Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» считает, что сначала на Западе почувствуют «отрицание» и «гнев». Затем последуют «торг, депрессия и принятие» действительности.

В заключение журналист понадеялся, что если мир и болен, то не смертельно.

Реакцию Запада на речь Путина описать довольно просто «отрицание; гнев» дальше пойдут «торг; депрессия; принятие» …хотя надеюсь , что мир хоть и болен, но не смертельно.

— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 4 марта 2018 г.