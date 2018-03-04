"Трактор" в овертайме одолел "Нефтехимик" в первом матче серии 1/8 финала КХЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Хоккеисты челябинского "Трактора" в овертайме обыграли нижнекамский "Нефтехимик" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Игра, прошедшая в воскресенье в Челябинске, закончилась со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Ник Бэйлен (7-я минута), Алексей Кручинин (9), Линус Виделль (51) и Виталий Кравцов (68). У нижнекамской команды отличились Павел Куликов (11), Андрей Нестрашил (52), Ильдар Шиксатдаров (54).

Второй матч серии до четырех побед пройдет в понедельник в Челябинске.