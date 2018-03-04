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Трамп назвал «замечательным» «пожизненное» правление Си Цзиньпина


Добавлено: 04 мар 2018 в 11:00, Категория: Украина
Трамп назвал «замечательным» «пожизненное» правление Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп назвал возможное «пожизненное» правление Си Цзиньпина в Китае «замечательным».

На закрытой встрече с республиканскими спонсорами в своей резиденции Мар-а-Лаго он отметил: «Он теперь пожизненный президент. Пожизненный президент. Нет, он замечательный. И смотри, ему удалось сделать это. Я думаю, что это прекрасно. Может быть, мы дадим этому шанс когда-нибудь».

Кроме того, глава США говорил о своей бывшей оппонентке на выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон. Он уточнил, что спецслужбы не ведут расследования против нее из-за «подстроенной системы». Трамп добавил: «У нас там пока что нет подходящих людей».



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Добавлено: 04 мар 2018 в 11:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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