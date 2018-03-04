Украина назвала количество военных в армии страны

Украинский министр обороны Степан Полторак рассказал, что в Вооруженных силах страны около 250 тысяч человек. Его слова размещены на сайте Минобороны Украины.

За последние четыре года количество военных увеличилось примерно на сотню тысяч человек, сказал он. Также сообщил, что еще в 2014 году в стране была нехватка средств на нужды армии: не было нужных боеприпасов, вооружения, а военные и летчики были неподготовлены. Однако за это время многое изменилось.

Полторак сказал, что в Донбассе находятся только контрактники. Их Украина обеспечила основным вооружением и техникой. Теперь они уже готовы выполнять задачи при осложненных ситуациях.

Министр также сообщил, что все должностные лица, которых назначают на пост в Министерстве обороны и Генштабе проходят через полиграф, спецпроверки. Большинство из них имеет боевой опыт.