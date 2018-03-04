Добавлено: 04 мар 2018 в 17:56,
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Успеть за 24 часа - 206 выпуск - Ксения (03.03.2018) СТС смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Успеть за 24 часа все серии бесплатно Успеть за 24 часа 206 серия Ксения последний выпуск 3 марта. Что делать, если все романы развиваются по одному и тому же сценарию. Итальянские курорты утонули в снегу. Впервые за полвека обильный снег выпал на Адриатическом побережье Италии. Непогода пришла в Европу из Сибири. Главное условие шоу – в студии нет ни одного зеркала и ни одного мобильного телефона. Эксперты-профессионалы: визажист Ольга Романова и парикмахер Елена Немцева. А ведет данное шоу известный стилист и модный дизайнер Александр Рогов.
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Автор: Максим Новиков
Добавлено: 04 мар 2018 в 17:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"