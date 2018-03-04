В Москве совершено нападение на Собчак

В центре Москвы совершено нападение на кандидата в президенты Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предвыборного штаба.

«На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на Ксению Собчак напал Алан Загоев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова. С криками "Это за Жириновского" он вылил на Собчак воду и сильно толкнул — так, что она упала», — сообщили в штабе.

Охране удалось задержать хулигана. Впоследствии на место происшествия прибыла полиция, составлен протокол о правонарушении. К месту нападения выехали адвокаты Собчак.

Напомним, ранее во время дебатов другой кандидат в президенты Владимир Жириновский нецензурно обозвал Собчак и облил ее водой.