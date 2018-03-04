В Санкт-Петербурге срочно госпитализирован музыкант Борис Гребенщиков

В Санкт-Петербурге госпитализирован известный музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.

Директор коллектива «Аквариум» Максим Ланде отказался уточнять причину госпитализации Гребенщикова и обратился к журналистам с просьбой проявить сдержанность: «Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ — это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку».

В то же время, телеканал «Санкт-Петербург» сообщил со ссылкой на свой источник, что причиной для госпитализации музыканта стали проблемы с сердцем, возникшие после проведенного шунтирования. По данным источника — ситуация со здоровьем музыканта очень серьезная.

Отмечается, что проблемы с сердцем у Гребенщикова наблюдаются уже давно. Последние 10 лет он регулярно обращается к кардиологам. Один из его друзей художник из группы «Митьки» Виктор Тихомиров сообщил СМИ, что причиной для госпитализации стала проблема с легкими. У музыканта якобы воспаление легких.

Тихомиров добавил, что Гребенщикова увезли в больницу еще в пятницу, 2 марта. Он утверждает, что у музыканта был концерт в Челябинске 1 марта, на котором Борис Гребенщиков уже выглядел неважно.