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В сети появилось видео нападения на Собчак


Добавлено: 04 мар 2018 в 23:48, Категория: Политика
В сети появилось видео нападения на Собчак

Политика, последние новости сегодня – 4 марта. В сети появилось видео нападения на Собчак.

Сегодня, 4 марта, в центре Москвы было совершено нападение на кандидата в президенты Ксению Собчак.

Неизвестный мужчина плеснул в Собчак водой, от неожиданности она поскользнулась и упала.
Ксения Собчак рассказала, что во время падения сильно ушибла голову и ногу. По факту нападения она написала заявление в полицию, на данный момент мужчина уже задержан и даёт показания.

На видео видно, как мужчина открывает бутылку с водой и готовится к нападению. Как только Ксения Собчак появилась в Петровском путевом дворце, мужчина со словами «это вам за Жириновского», обливает её водой.

На своей странице в соцсети Ксения Собчак рассказала, что нападавший является помощником председателя Московской Госдумы Алексея Шапошникова.

 

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 4, 2018 в 7:34 PST

По её мнению , Шапошников должен извиниться за своего сотрудника, а затем уволить его.



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Добавлено: 04 мар 2018 в 23:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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