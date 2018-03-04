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В Швейцарии рассказали о секретном полигоне, где американцы учат украинцев воевать


Добавлено: 04 мар 2018 в 01:14, Категория: Новости на сегодня
В Швейцарии рассказали о секретном полигоне, где американцы учат украинцев воевать

Полигон Яворов, находящийся на западе Украины, — это одно из самых секретных мест страны. Как пишет издание Le Temps, с 2015 года здесь, на бывшей базе советской армии времён холодной войны, размещены американские солдаты. По словам американского капитана Кайлы Кристофер, работа американских солдат абсолютно не связана с конфликтом Украины и России; она нацелена на то, чтобы поддержать Украину в её попытках достичь оперативной совместимости с НАТО.

Десятки солдат тренируются здесь посреди зимы. Языки смешиваются один с другим. «Все приехали сюда для того, чтобы учиться. Завтра мы будем повторять те же самые упражнения дважды, трижды, и в реальных условиях», — рассказывает старший сержант Джефф Леджетт.

В Яворове, как отмечает издание, учат не войне, а тому, как лучше вести её. Многие из солдат, принимающих участие в учениях, уже знают, что такое война по опыту Донбасса.

«Никогда не поздно учиться, нам предстоит долгий путь, чтобы достичь такого же уровня, как у американцев, — объясняет 25-летний Сергей, участвовавший в кровопролитных боях в районе Дебальцева. — Но мы также особенно нуждаемся в новых офицерах».

Как сообщает швейцарское издание, за три года бывшая советская база превратилась в пункт постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских солдат, для которых были построены казармы, столовые и спортивные залы.

В последние месяцы сюда также начали приезжать литовцы. Приезжают иногда и британские военные из Королевской военной академии в Сандхерсте и проводят здесь осмотр украинских войск.

«В 2015 году украинцы попросили помощь, и канадцы были первыми, кто согласился, — отмечает майор Джефф Дэй. — Это пятая смена, сюда уже приехали около тысячи канадских солдат. Нам было поручено разработать программу подготовки сержантов».

«Украина сталкивается с новым типом гибридной войны, и мы делимся с ней опытом, полученным в Афганистане», — добавляет майор.

«У большинства наших учеников уже есть опыт. Это профессиональные, компетентные и быстро всё схватывающие солдаты. У них большая злость, поскольку они видели, как многие из их товарищей погибали», — утверждает канадский сержант Рауль Захара.

«Главная проблема заключается в действующем сержантском составе, — подчёркивает Захара. — По русской традиции, решения принимает огромный офицерский корпус, тогда как в Канаде мы поощряем личную инициативу. Украинцам нужно создать компетентный сержантский состав.

Сейчас они пока не готовы к присоединению к НАТО. Не будут готовы к этому и через 10–15 лет».

«Очень интересно наблюдать, как у американцев действует субординация. В советской армии не было промежуточных званий, и это привело к алкоголизму и дебилизму в её рядах. Сегодня мы хотим изменить эту модель», — отмечает лейтенант Виталий Илык.

Как пишет Le Temps, с 2015 года на полигоне Яворов прошли обучение около 6 тыс. украинских солдат и кадетов. В своём кабинете американский капитан Кайла Кристофер признаётся: «Наша работа абсолютно не связана с конфликтом Украины и России, мы намерены поддержать Украину в её попытках достичь оперативной совместимости с НАТО».



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Добавлено: 04 мар 2018 в 01:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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