В Европе прокомментировали решение «Газпрома» расторгнуть контракты с «Нафтогазом»

Намерение «Газпрома» завершить контракты с «Нафтогазом» не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа, говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Вице-президент Шефчович был проинформирован, что „Газпром” по-прежнему намерен завершить свои контракты с „Нафтогазом”.

Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь незамедлительных последствий для потоков газа», — говорится в сообщении относительно ситуации с газом после контактов Шефчовича с российской и украинской сторонами.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» заявил о несогласии с последним решением. Глава компании Алексей Миллер 2 марта заявил, что «Газпром» вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.