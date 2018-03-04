ВСУ готовы к наступлению «абсолютного» перемирия в Донбассе

ВСУ полностью готовы к установлению и соблюдению режима полного прекращения огня в Донбассе с 5 марта.

Пресс-центр штаба АТО отмечает: «Подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по введению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины».

По информации, украинские войска готовы «немедленно адекватно реагировать в ответ» на возможные провокационные действия незаконных вооруженных формирований.