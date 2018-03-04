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Выяснилось, как оружие РФ перебросила в Крым и число военных РФ


Добавлено: 04 мар 2018 в 11:56, Категория: Украина
Выяснилось, как оружие РФ перебросила в Крым и число военных РФ

На территории аннексированного Крыма РФ разместила большое число современного ракетного вооружения.

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил: «Это и средства ПВО, в том числе комплекс С-400 „Триумф“, это и современные фрегаты, которые способны нести ракетное вооружение, и комплекс „Калибр“, самолеты, тяжелая техника».

По словам Селезнева, с момента оккупации Россия начала активно заполнять личным составом и вооружением не только действующие на 2014 год военные городки, но и восстанавливать старые.

Кроме того, Селезнев отмечает, что точное число российских военных на полуострове назвать невозможно. По данным разведки, их численность составляет около 30 тысяч человек.



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Добавлено: 04 мар 2018 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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