«За Жириновского!». В России напали на Собчак: появилось видео

На кандидата в президенты России и телеведущую Ксению Собчак произошло нападение. Во время нападения злоумышленник кричал, что «это за Жириновского».

Ксения Собчак на своей странице в Twitter сообщила: «Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем-то с криком „это за Жириновского“ Вызвали милицию».

По ее словам, злоумышленником оказался некто Алан Дзуцев, которого задержала охрана. По данным Telegram-канал Mash, нападавшим оказался помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Фото:https://www.youtube.com/watch?v=dWFM5pDvMgs