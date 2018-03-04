Зомби-апокалипсис: выживет только одна страна мира

Британские ученые из университета Жуиса-ди-Форы установили, какая страна выживет в случае зомби-апокалипсиса.

Физиками была разработана модель и установлено, какой именно фактор влияет на выживаемость. Как выяснилось, это соотношение военных и гражданских лиц. В этом случае, говорят они, из всех стран мира больше всего шансов на выживаемость у Китая.

Исследователи полагают, что защитить мирное населения от зомби могут только военные. Была смоделирована ситуация: один зомби, переносчик вируса, и тысяча человек.

Ранее математики подсчитали, через какое время после заражения вирус уничтожит человечество. Результаты были опубликованы в научном журнале Journal of Physics Special Topics. Как выяснилось, сотый день со дня начала эпидемии станет роковым, так как количество людей уменьшится до критической отметки.