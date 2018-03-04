Звезды шоу-бизнеса призвали россиян голосовать на выборах-2018

Российские звезды шоу-бизнеса рассказали в своих социальных сетях о том, что поучаствуют в выборах президента Российской Федерации и призвали граждан не игнорировать это важное событие.

Под своими постами они поставили хештег #ВыборыТамГдеТы.

Так, актриса Анна Хилькевич, которая приобрела популярность после роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага», написала на своей странице в Instagram о том, что намерена выполнить свой гражданский долг, несмотря на дела и гастроли.

Композитор, певец и продюсер Дмитрий Маликов сообщил подписчикам, что на выборах президента-2018 можно голосовать на любом избирательном участке, даже если человек находится не по месту прописки. Он отметил, что выбрать подходящий участок можно на портале gosuslugi.ru и подчеркнул, что это особенно удобно для артистов и путешественников.

Блогер Амиран Сардаров также рассказал подписчикам о возможности выбрать любой удобный избирательный участок:

Певица Елена Темникова присоединилась к флэшмобу звезд и подчеркнула, что она и ее группа тоже обязательно поучаствуют в голосовании:

Рэп исполнитель Guf тоже оценил удобство портала, преимущество прикрепления к любому участку и отсутствие бюрократии:

Телеведущая Ольга Бузова написала, что март станет особенным месяцем для России, так как 18 марта состоятся выборы президента: