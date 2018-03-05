Али Реза Резазаде: «Я не стану платить за клевету»

Представитель иранской оппозиции прокомментировал информационную «травлю».Что вы знаете о человеке по имени Али Реза Резазаде? Сегодня Google выдаст немало информации, способной подорвать репутацию первого вице-президента Национального Иранского Конгресса, коим и является Резазаде. Вся эта информация появилась в одно время и с одной целью – скомпрометировать деятельность человека, сражающегося за свободу иранского народа и за украинских людей.Кому-то один из главных персонажей узкого круга политических лиц мирового значения встал костью поперек горла. То ли зависть от того, что Али Реза Резазаде побывал на встрече с Дональдом Трампом на Молитвенном завтраке, ведь именно после этого в СМИ появилась разного рода «грязь». То ли деятельность иранского оппозиционера, направленная на освобождение народа в Иране от внутреннего террора, начала серьезно угрожать существующей там власти. Как бы то ни было, а человека, чья миссия никогда не была «показухой» ради славы, а лишь благим делом, с недавних пор обвинили и во лжи, и в мошенничестве, что называется с места в карьер – глубокий и грязный.Но самое примечательное, что вся эта информация, возникшая неожиданно на просторах Интернета, не имела под собой фактических оснований и была тут же удалена добросовестными представителями масс-медиа. Правда, не все к этим самым добросовестным себя отнесли. Кто-то предпочел и дальше распространять клевету с целью нажиться на Али Реза Резазаде, ведь с этим человеком мечтают познакомиться многие представители политической элиты. Но иранский эмигрант, проживший 25 лет в Украине, не вступает в переговоры с «информационными террористами». Об этом он заявил в своем видеообращении к украинскому народу. Ведь травлю на него устроили именно в Украине – второй любимой родине.- Сегодня против меня идут очень сильные, проплаченные, негативные движения. Мы знаем всех людей и структуры, которые в этом замешаны – кто за это платит и кто исполняет, - рассказал Резазаде.По его мнению, журналисты разделились на два лагеря: тех, кто удалил информацию, убедившись в ее недостоверности, и тех, кто решил на неправдивой информации нажиться.- Те ресурсы, которые имеют понятие о чести, достоинстве и журналистской этике, удалили информацию, убедившись в том, что это чистой воды клевета. Но вместе с тем, есть ресурсы, которые все равно продолжают распространять сфальсифицированную информацию, - говорит Али Реза Резазаде. - И ко мне уже обратились представители такой недобросовестной журналистики - с целью получения денег. Но я хочу заявить – я не буду ни для кого ресурсом по выкачиванию средств. За клевету я не буду платить. Я уверен, что украинцы очень умные люди и не станут верить тому, что не отвечает действительности. А проверить это очень просто – достаточно взглянуть на мои реальные дела и достижения. Я не стану вступать в переговоры с этим ресурсами, старающимися нажиться на выдуманной грязи обо мне. Сегодня моей главной задачей остается свобода иранского народа и деятельность иранской оппозиции. Вместе с тем, в палате американского Конгресса я отстаиваю интересы и украинского народа.