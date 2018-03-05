Анастасия Удальцова не доверенное лицо Грудинина – взлом и провокация

Известная активистка левого движения Анастасия Удальцова заявила, что отказывается быть доверенным лицом кандидата в президенты Павла Грудинина. Соответствующее заявление появилось на ее странице в социальной сети в понедельник, 5 марта.

Свое желание она, якобы, объяснила тем, что хочет посвятить себя детям. А кампанию покидает из-за того, что "в приципе не нравится что происходит":

Однако спустя несколько часов лидер левого движения Сергей Удальцов и по совместительству муж Анастасии на стене своего аккаунта разместил опровержение, подчеркнув, что Удальцова не складывала с себя полномочия. И назвал заявление от лица супруги «взломом и провокацией». Он также обратился к журналистам с просьбой не распространять дезинформацию.

К этому времени ряд СМИ уже успели растиражировать сообщение со страницы Удальцовой.