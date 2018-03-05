Боевики нарушили «абсолютное перемирие»: ранен боец ВСУ

Боевики ОРДЛО не стали придерживаться режима тишины и за последние сутки трижды осуществляли обстрелы укреплений сил АТО, в результате чего получил ранение один украинский военноый.

На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по украинским опорных пунктах вблизи Счастья. Из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов враг нарушал перемирие неподалеку Троицкого.

На Донецком направлении боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотроицкого.