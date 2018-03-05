Богдана Николенко рассказала об отношениях с Давидом Анташвили

Вчера мы поставили точку с Давидом, обнулили всё и окончательно расстались. Если позавчера я забрала свои вещи и просто уехала, то вчера я поставила окончательную точку. А сегодня Давид делал шаги для того, чтобы мы помирились. Я эти поступки принимаю, немного стала к нему ласковее и добрее, моя обида проходит. Все-таки я понимаю, что бывает. Посмотрю, что будет дальше, что я чувствую и что переживаю. Но мне очень сильно Давид нравится, и чувства к нему ни в коем случае так быстро бы не ушли. Я не знаю, что он должен сделать такого, чтобы меня за секунду переклинило и я реально захотела бы на кого-то переключиться. Я на провокации не ведусь. Даже если мы не в паре, меня все равно никто не интересует кроме него. Страсти, интриги продолжаются, но морально мне уже намного проще. Посмотрю, что из этого выйдет, но спешить я не собираюсь. Мне не хочется повторения историй некоторых девочек.